Mancher Staatsanwalt in Brandenburg hält ihn für den größten Drogenhändler in Ostdeutschland, was Johannes Eisenberg, der Rechtsanwalt von Matthias R., als unverschämte Unterstellung zurückweist. Klar ist, die Akte des 44-Jährigen aus Eberswalde ist dick – und seit kurzem um ein Kapitel re...