Wie müssen die Energiewende in Brandenburg und ein Strukturwandel in der Lausitz aussehen? Was hat Klimagerechtigkeit damit zu tun? Axel Vogel, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, will schon früher als geplant aus der Braunkohle aussteigen. Klima-Aktivist Maximilian Becker geht noch weiter.