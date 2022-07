Es hört sich dramatisch an, was die wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Fraktionen der fünf ostdeutschen Flächenländer aufgeschrieben und in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geschickt haben. Die massiven Preissteigerungen für Energieträger treiben die Inflation in nicht gekannte Höhen und treffen Ostdeutschland besonders, heißt es da. „Das, was in den vergangenen 30 Jahren nach der Wende mühsam aufgebaut und stabilisiert wurde, wird nicht mehr zu retten sein, wenn die Bundesregierung an ihrer bisherigen politischen Linie ideologisch geprägter Energiepolitik festhält“, lautet der Einstieg in das Schreiben.