„Den Betrieben steht das Wasser bis zum Hals“, erklärte Stefan Moschko, der Präsident der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, nach dem kurzfristig einberufenen Klimagipfel am Montagabend (12.09.) in Potsdam.

„Es ging darum zu besprechen, wie wir in Brandenburg die Krise meistern können und welche Weichen für die Zukunft gestellt werden müssen“, erklärte Woidke nach dem Treffen. Er nannte drei wesentliche Punkte, die jetzt wichtig seien:

Wirtschaftsminister Steinbach machte deutlich, dass man bei der Versorgungssicherheit zwar auf einem guten Weg sei, aber es seien noch nicht alle Probleme gelöst. Er sieht die Preisentwicklung als größtes Problem, das den Unternehmen und den Haushalten die größten Sorgen bereitet.

„Es geht um die Zukunft und den Wohlstand“, erklärte Stefan Moschko als Stimme der Unternehmensverbände. Der Bevölkerung und den Unternehmen müsse geholfen werden, forderte er. Dabei dürfe es keine politischen Denkverbote geben, sagte er mit Blick auf die Laufzeit der Kohlekraftwerke und die Nutzung von Atomstrom.

Das wirtschaftliche und soziale Gefüge in Deutschland sei gefährdet, hieß es in der abschließenden Erklärung des Gipfels. „Russland setzt Energie als Waffe ein, auch um europäische Staaten zu destabilisieren.“ Es bestehe Einigkeit, dass Deutschland im Rahmen eines nationalen Kraftaktes alles unternehmen muss, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Wettbewerbsfähigkeit auch der Brandenburger Industrie zu sichern.

Brandenburg werde voraussichtlich zum 1. Oktober 2022 zwei 500-MW-Blöcke des Kraftwerks Jänschwalde wieder in Betrieb nehmen. Ein wesentliches Augenmerk liege außerdem auf dem Weiterbetrieb der PCK-Raffinerie in Schwedt . „PCK ist nicht nur für Brandenburg wichtig“, sagte Woidke. Die Raffinerie sei systemrelevant. „Wir verlassen uns auf die Zusagen von Bundeswirtschaftsminister Habeck“, so der Ministerpräsident.