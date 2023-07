Die erste Berliner Mordkommission ermittelt in einem Entführungsfall. Bereits am Donnerstag, dem 13. Juli, soll ein Mann aus Berlin-Marzahn auf einem Parkplatz entführt und nach Brandenburg verschleppt worden sein. Nun sucht die Berliner Polizei nach Zeugen, die etwas von der Tat beobachtet haben könnten, oder Angaben zum Geschehen machen können.

Zugetragen hatte sich das Verbrechen am Donnerstagvormittag (13. Juli) etwa zwischen 9 und 11 Uhr auf einem Parkplatz am Helene-Weigel-Platz in Marzahn.

Opfer wird in Audi gedrängt und nach Brandenburg verschleppt

Den Schilderungen der Berliner Polizei zufolge hätten zwei bislang noch unbekannte Männer das Opfer in einen Audi Q7 gedrängt. Anschließend flüchteten sie mit dem SUV über die Märkische Allee in Richtung Ahrensfelde.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Eine Absuche nach dem Audi Q7 blieb am Donnerstag jedoch erfolglos.

Mordkommission sucht Zeugen

Wie Sebastian Büchner von der Staatsanwaltschaft Berlin mitteilt, wurde deshalb ein Verfahren wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes eröffnet. „Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch keine Details genannt werden“, so Büchner auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die erste Berliner Mordkommission sucht nun jedoch auch nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen demnach etwa 20 bis 30 Jahre alt sein, einen langen Vollbart tragen und tätowierte Arme haben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi Q7. Nähere Details waren dazu nicht genannt worden.

Das sind die Fragen der Mordermittler:

Wer hat verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit am Tatort gemacht und kann Angaben zum Tathergang machen?

Wer kann Angaben zu den möglichen Tätern und dem mutmaßlichen Opfer machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?