Ab 26. Oktober fahren erstmals planmäßig Züge zum neuen Bahnhof des Flughafens BER in Schönefeld. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte, startet die Anbindung am Montag mit den ersten Fahrten der S9, drei Tage später beginnt der Vollbetrieb im 10-Minuten-Takt durch das...