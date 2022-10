Deutsche Bahn will ihr Angebot zum Fahrplanwechsel ausbauen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sind ab 11. Dezember 2022 von Diewill ihr Angebot zumausbauen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sind abvon Berlin zusätzliche Fahrten nach Stralsund, Magdeburg und Warschau, am späten Abend nach Hannover und Bremen, am Wochenende nach Dresden sowie an Sommersamstagen mit dem ICE-Sprinter direkt an die Zugspitze geplant.

Das sind die Pläne auf den Fernverkehrsstrecken:

Neuer Intercity zwischen Magdeburg und Berlin

Montags bis freitags ist eine schnelle Intercity-Verbindung mit modernen Doppelstockzügen geplant. Morgens fährt der Zug von Magdeburg (7.03 Uhr) und Brandenburg (7.41 Uhr) nach Potsdam (8 Uhr) und Berlin (Hbf 8.28 Uhr), nachmittags retour um 17.33 Uhr ab Berlin Hbf nach Magdeburg (18.54 Uhr).

Neuer Spätzug von Berlin nach Hannover, Bremen und Oldenburg

Ein ICE soll um 20.46 Uhr ab Berlin künftig täglich über Stendal (an 21.38 Uhr) nach Wolfsburg (22.07 Uhr), Hannover (22.42 Uhr) und Bremen (23.51 Uhr) nach Oldenburg (Oldb) (0.23 Uhr) fahren.

Schneller und häufiger zwischen Berlin und Warschau unterwegs

Alle Eurocity-Züge ab Berlin über Frankfurt (Oder) nach/von Polen sollen zehn Minuten schneller werden. Nach Angaben der Bahn benötigen sie nach Warschau nur noch fünfeinhalb Stunden. Außerdem soll voraussichtlich ab Mitte März je Richtung eine zusätzliche sechste Fahrt hinzukommen: um 11.52 Uhr von Berlin Hbf nach Warschau, aus Warschau mit Ankunft 16.05 Uhr in Berlin Hbf.

Am Wochenende häufiger von Berlin nach Dresden

Das ICE-Zugpaar Dresden–Berlin fährt künftig täglich (damit neu auch am Samstagabend) um 19.15 Uhr ab Berlin nach Dresden (21.07 Uhr) bzw. sonntagfrüh aus Dresden (6.54 Uhr) nach Berlin (8.46 Uhr).

Vierter täglicher ICE zur Ostsee ab April 2023

Ein bisher nur am Wochenende fahrendes Zugpaar soll es ab 31. März 2023 weitgehend täglich geben: Die Abfahrt in Berlin ist um 11.44 Uhr geplant, die Ankunft in Stralsund um 14.40 Uhr. Der Gegenzug fährt um 13.20 Uhr ab Stralsund nach Berlin (16.14 Uhr). Meist fährt der ICE auch umsteigefrei weiter von/nach Ostseebad Binz auf Rügen. Weitere Halte sind unter anderem Züssow, Anklam, Pasewalk, Prenzlau, Angermünde und Eberswalde.

Neu: ICE-Sprinter im Winter von Warnemünde gen Süden

Der ICE-Sprinter jeden Samstag von Warnemünde (10.14 Uhr) und Rostock (10.36 Uhr) über Berlin (an 12.39 Uhr) nach Halle (14.13 Uhr), Erfurt (14.48 Uhr) und Frankfurt am Main soll künftig auch in den Wintermonaten fahren.

Ab Ende Mai am Wochenende von Berlin direkt an die Zugspitze

Ab 27. Mai 2023 fährt der ICE-Sprinter um 8.07 Uhr ab Berlin nach München samstags weiter nach Weilheim, Murnau und Garmisch-Partenkirchen (an 13.35 Uhr). Zurück geht es um 14.15 Uhr ab Garmisch-Partenkirchen nach Berlin (an 19.53 Uhr).

Ab wann gibt es die Fahrkarten?