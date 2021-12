UPDATE Die Gewalttat von Senzig bei Berlin sorgt für Erschütterung und Sprachlosigkeit. Die Familie war in der Region Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) sehr bekannt. Der Familienvater engagierte sich an der TH Wildau und organisierte große Feste. Am Montag (6. Dezember) gaben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Informationen zum Tathergang bekannt.