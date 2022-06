Beruf – Kindererziehung – Haushalt: Das ist das Dreieck, in dem sich Alleinerziehende meist befinden. Die Dreifachbelastung wird für viele zur Überlastung – auch weil eben ein Partner oder eine Partnerin fehlt, mit dem oder mit der die Aufgaben geteilt werden können.

Etwa 90.000 Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil gibt nach Angaben des Familienministeriums in Brandenburg. Fast alle sind Frauen. Nach Auskunft der Selbsthilfegruppen Alleinerziehender (SHIA) beträgt ihr Anteil in Brandenburg 90 Prozent.

Laut amtlicher Statistik zählen Mütter und Väter, die ohne Lebenspartner oder Partnerin mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren zusammenleben als alleinerziehend. Rechtlich ist die Definition anders. Dort gilt als alleinerziehend, wem das alleinige Sorgerecht für das Kind oder mehrere Kinder obliegt.

Die Corona-Pandemie hat die Situation von Alleinerziehenden in Brandenburg noch verschärft. „Viele von ihnen waren am Ende ihrer Kräfte“, sagt Raja Gripp vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter in Brandenburg (VAMV) . Während der Pandemie – insbesondere in den Zeiten eines Lockdowns – hätten sich fast täglich Frauen an den Verband gewandt mit der Bitte um Unterstützung. „Ich habe lange Gespräche geführt, denn die Mütter hatten oft niemanden zum Reden“, berichtet Gripp. Die Situation im Homeoffice ohne Kinderbetreuung habe viele an die körperliche und psychische Grenze der Belastbarkeit geführt, sagt sie.