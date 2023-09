Seit Wochen kocht die öffentliche Debatte in Polen kurz vor den Wahlen am 15. Oktober wegen eines Films über Migration. „Zielona Granica“, auf Deutsch „Grüne Grenze“, der Regisseurin Agnieszka Holland erzählt nah an realen Schicksalen über die Situation im belarusisch-polnischen Grenzge...