Maschinen der Fluggesellschaft Eurowings stehen in Stuttgart geparkt auf dem Vorfeld. Die Pilotenvereinigung Cockpit hat erneut zu einem Streik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings aufgerufen. Die Piloten sollen von Montag (17. Oktober) bis einschließlich Mittwoch (19. Oktober) ihre Arbeit niederlegen. Auch Flüge am Flughafen BER in Schönefeld fallen aus. © Foto: Bernd Weißbrod/dpa