Adolf Hitler und Hermann Göring persönlich sind dafür verantwortlich, dass Schönefeld zu einem Luftverkehr-Standort wurde. Wo 1934 noch Ackerland war und 2020 der BER eröffnet wurde, setzten die beiden NS-Führer mit ihren Unterschriften einen unwilligen Großgrundbesitzer unter Druck, Flächen zu verkaufen.

Zur Zwangsenteignung per Zulässigkeitserklärung kam es nicht, der Eigentümer der Flächen willigte in einen Kaufvertrag ein. Der vorhandene Bahnanschluss und die strategisch günstige Lage am Stadtrand von Berlin sorgten dafür, dass der Standort Schönefeld unter 19 Kandidaten das Rennen machte. Nicht unwichtig war anfangs eine gute Tarnung, denn die Rüstungsaktivitäten verstießen gegen die Auflagen des Vertrages von Versailles. Und so entstanden in Windeseile die Henschel-Werke mit zu Hochzeiten 15.000 Mitarbeitern. Der Auftrag: Produktion von Kriegsflugzeugen für das Dritte Reich.

BER-Chef will sich der dunklen Vergangenheit stellen

Barrierefreiheit in Schönefeld BER erhält Negativpreis „Barriere-Bambi“ – warum sich Behinderte am neuen Flughafen ausgegrenzt fühlen Schönefeld Diese und viele andere der Allgemeinheit bislang kaum bekannte Fakten zur Geschichte des Standorts Schönefeld haben Historiker nun im Auftrag der Flughafengesellschaft für ein am Montag vorgestelltes Buch aufgearbeitet. „Der erste Flugplatz in Schönefeld. Im Dienst des nationalsozialistischen Krieges“ lautet der Titel. Es sei wichtig, sich der dunklen Vergangenheit zu stellen, betonte BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup. „Die Beschäftigten des BER sollen wissen, an was für einem Ort sie arbeiten.“

Das Herzstück des einstigen Verwaltungstraktes der Henschel-Werke, ein schmuckloser Backsteinbau in der Nähe des alten Schönefelder Flughafen-Empfangsgebäudes, ist nämlich heute Sitz der BER-Geschäftsführung. Auch viele Verwaltungsmitarbeiter haben hier ihre Büros. Außer der ebenfalls unprätentiösen Henschel-Villa, in der die BER-Schallschutzabteilung sitzt, sind keine weiteren Bauwerke aus der Zeit zwischen 1935 und 1945 übrig.

Zeitweise waren ein Drittel der Belegschaft Zwangsarbeiter

Flugverkehr Brandenburg Imagewechsel beim Klimasünder – wann und wie Easyjet vom Flughafen BER in Schönefeld klimaneutral fliegen will Schönefeld Die zehn Werkshallen wurden nach Kriegsende demontiert und in der Sowjetunion wiederaufgebaut, die Lager der Zwangsarbeiter abgerissen. Zu Hochzeiten 5000 Menschen, eingesperrt in mehrere Lager, mussten in den Schönefelder Henschel-Werken für die deutsche Kriegsmaschine arbeiten. Nadeshda Masurkewitsch, Mitte 1942 aus der Ukraine nach Schönefeld verschleppt, schilderte das Martyrium in einem 2002 erschienenen Sammelband mit Erinnerungen ehemaliger NS-Zwangsarbeiter, auf den der Flughafen nun noch einmal verweist. „Wir waren hungrig, nur halb bekleidet und wollten immer nach Hause“, fasste Nadeshda Masurkewitsch die Lage zusammen. Die Ernährung habe ausschließlich aus Suppe, etwas Brot und ungesüßtem Tee bestanden. Wer gegen die strengen Lager-Regeln verstieß, sei bestraft worden.

In Sachen Militärtechnik waren die Henschel-Werke ein Vorzeigebetrieb. Die Autorinnen und Autoren des Buches ziehen jedoch noch einen größeren Bogen und beschreiben, wie der gesamte Großraum Berlin zum Zentrum der Luftrüstung wurde, mit harter Hand gesteuert vom Luftfahrtministerium. Die Vergabe staatlicher Aufträge war an Wettbewerbe geknüpft, die den Konkurrenzkampf zwischen den Firmen anheizen sollten.

Flugzeuge aus Schönefeld brachten viel Leid über weite Teile Europas

Auch konnten die Werke dazu gezwungen werden, in Lizenz Flugzeuge der Konkurrenz zu fertigen, wenn das dem Ministerium geboten erschien. Das führte zum Beispiel dazu, dass im Herbst 1943 das Aus für die Produktion des Henschel-Schlachtflugzeugs Hs 129 verfügt wurde und das Werk stattdessen den linken Tragflügel für Standard-Flugzeug der Luftwaffe, die Messerschmitt Bf 109, baute.

Ausführlich schildern die Autoren um den Städtebau-Experten Harald Bodenschatz, Professor an der TU Berlin, welches Leid die Kriegsflugzeuge aus Schönefeld über weite Teile Europas gebracht haben. Der erste Testlauf der Luftwaffe für den Angriffskrieg ab 1939 erfolgte demnach bereits ab 1936 im Spanischen Bürgerkrieg. Dort von Anfang an mit dabei: der Henschel-Sturzkampfbomber Hs 123. Es folgten in den Kriegsjahren Ziele in Polen, England, den Niederlanden sowie auf dem Balkan und vor allem in Russland.

Welchen Anteil hatte Computerpionier Konrad Zuse an den Erfolgen der NS-Luftwaffe?

Das 110-seitige Buch, nicht käuflich zu erwerben aber laut Flughafen ab demnächst für alle Interessierten online einsehbar, setzt sich auch kritisch mit einer Person auseinander, die in der Bundesrepublik nach wie vor sehr gefeiert wird und nach der Schulen benannt sind. Dass der Computerpionier Konrad Zuse (1910 bis 1995) viele Jahre bei Henschel in Schönefeld gearbeitet hat, ist zwar allgemein bekannt. Aber problematisiert wurde das bislang kaum.

In seinem zweiten Engagement bei Henschel war Zuse ab 1940 Chef-Statiker bei der Entwicklung von ferngesteuerten Flugbomben. Von besonderer Bedeutung war dabei nach Einschätzung der Buch-Autoren der von ihm 1942/43 in Schönefeld entwickelte Rechner S1, der zur Optimierung der ferngelenkten Gleitbombe Hs 293 eingesetzt wurde.