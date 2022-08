In Teilen von Brandenburg ziehen heftige Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor heftigem Starkregen und Hagel am Donnerstag, 18. August, vorerst bis 17:30 Uhr.

Die Warnung, die auch bereits über die NINA Warn-App, ausgespielt wurde, betrifft die Landkreise Uckermark Oberhavel und Barnim

Zudem gibt es Warnungen vor starkem Gewitter in Berlin und den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits für ganz Deutschland einen Wetterumschwung vorhergesagt, mit viel Regen, mancherorts auch zuviel. Für Freitag und die Nacht auf Samstag sagt der Deutsche Wetterdiensts (DWD) vom Erzgebirge bis zu den Alpen heftige und länger anhaltende Schauer voraus. In 24 Stunden könnten es bis 60, gebietsweise bis 120 Liter pro Quadratmeter Regen sein, teilte der DWD am Donnerstag in Offenbach mit. „Diese Mengen könnten dann durchaus die Donau sowie die Flüsse südlich dieser anschwellen lassen und regional Überflutungen herbeiführen“, erklärte DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel. Auch im Nordosten könnten kräftige Schauer und Gewitter beachtliche Mengen an Regen bringen. Der Westen und die Mitte gehen dagegen nahezu leer aus.