Die Gigafactory von Tesla in Grünheide produziert mehr als 2000 Autos in der Woche. Inzwischen sind dort mehr als 7000 Mitarbeitende beschäftigt. Der US-Autobauer hatte von Anfang an erklärt, sein Grünheider Unternehmen erweitern zu wollen – wenn die Nachfrage nach ModelY in Europa wie erwarte...