Nach einem Kabelbrand in der Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Wuhlheide ist der Bahnverkehr in Berlin weiter gestört. Durch Umleitungen komme es im Fernverkehr auf dem Abschnitt Berlin-Frankfurt (Oder) zu Verspätungen, sagte eine Bahnsprecherin am Dienstagmorgen. Betroffen ist auch der S-Bahnverkehr in Berlin . Der S-Bahn-Verkehr normalisiere sich nach und nach, sagte eine Sprecherin. Einige Zeit dürften die Fahrgäste die Auswirkungen allerdings noch spüren. Der Fern- und Regionalverkehr zwischen Frankfurt (Oder) und Berlin bleibt indes weiter gestört, voraussichtlich noch bis in die Abendstunden.