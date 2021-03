Tach Tesla, was sind das für Pläne für eine Batteriefabrik in Polen? Wie geht es voran mit der Autobahnauffahrt auf das Gelände der was sind das für Pläne für eine Batteriefabrik in Polen? Wie geht es voran mit der Autobahnauffahrt auf das Gelände der Gigafactory? Und woher kommen denn jetzt die Arbeitskräfte für die Fabrik in Grünheide? Einen Überblick über die Ereignisse der zurückliegenden Tage rund um die Ansiedlung der Gigafactory in Grünheide gibt unser wöchentlicher Newsletter „Tach Tesla“.

Im aktuellen Newsletter lesen Sie über die Anziehungskraft von Windrädern, das plötzliche Interesse von Hamburgern an Frankfurt (Oder), neuem Wald und ein mysteriöses Klärwerksprojekt. Und natürlich hat das alles mit Tesla zu tun. Was - erfahren Sie am Freitag, wenn es heißt: Tach Tesla!