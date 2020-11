Brandenburg, Grünheide: Baumaschinen stehen auf einer Fläche für ein neues Umspannwerk. Auf dieser Fläche baut das Versorgungsunternehmen E.DIS AG in naher Zukunft ein Umspannwerk für die Tesla Gigafactory und die damit verbundenen weiteren Ansiedlungen in der Umgebung der Autofabrik. Das Umspannwerk Freienbrink in Grünheide bei Berlin soll 2021 in Betrieb gehen. (Archivbild) © Foto: Patrick Pleul