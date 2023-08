Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auf erneut drohende Gewitter am Donnerstag in Teilen Brandenburgs hingewiesen. Die Meteorologen würden ab den frühen Morgenstunden bis zum Mittag schwere Gewitter insbesondere im nordwestlichen sowie im mittleren Teil des Bundeslandes erwarten, teilte der DWD am Mittwoch mit. Lokal sei mit „extremem Starkregen“ zu rechnen. Zudem erwarten die Experten Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.

Hagel ist demnach möglich. Die Höchsttemperaturen sollen sich am Donnerstag zwischen 24 und 27 Grad befinden.

Die schweren Gewitter hätten von Frankreich auf Deutschland übergegriffen, erklärten die Meteorologen. Sie würden sich bis Donnerstagmittag über die mittleren Bundesländer hinweg Richtung Nordosten verlagern.

In der Nacht zum Mittwoch hatte in Brandenburg an der Havel ein Gewitter zahlreiche Bäume umgerissen und Dächer abgedeckt. In Brielow (Potsdam-Mittelmark) schlugen Blitze ein. Auch aus Nauen (Havelland) wurden vereinzelt Schäden gemeldet. In Brandenburg an der Havel war eine Frau am Mittwochvormittag verletzt unter einem Baum gefunden worden