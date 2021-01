Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hat die geplante Schließung von Arbeitsgerichten bei gleichzeitiger Schaffung von Gerichtstagen gegen wachsende Kritik verteidigt. „Wenn ich mir die Fakten angucke, dann stellen wir fest, dass wir seit 2003 kontinuierlich sinkende Eingangszahlen bei den Arbeitsgerichten haben“, sagte Hoffmann am Donnerstag im Potsdamer Landtag. „Es ist doch evident, dass ich bei 20 Richtern nicht sieben Gerichtsstandorte bedienen kann.“ Die oppositionellen Fraktionen der Linken und der Freien Wähler scheiterten mit ihrer Forderung nach einem Stopp der Pläne - 45 Abgeordnete stimmten dagegen, 30 dafür.

Die Ministerin will von den sechs Arbeitsgerichten im Land die Standorte Potsdam und Eberswalde sowie die Cottbuser Außenstelle Senftenberg schließen. Damit würden die Standorte Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Neuruppin bestehen bleiben. Dafür sollen Arbeitsrichter in einigen Orten an Gerichtstagen präsent sein. Hoffmann nannte hierfür Eberswalde, Senftenberg, Perleberg und Luckau.