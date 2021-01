Im Laden in der nächstgelegenen Stadt einkaufen ist fürs Klima doch besser, als sich die Sachen per Online-Handel schicken zu lassen. Oder? Das klingt einleuchtend, stimmt aber so pauschal nicht. Eine Einkaufsfahrt von fünf Kilometern im eigenen Auto erzeugt 600 bis 1.100 Gramm CO2. Für eine...