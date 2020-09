Bahnkunden und Besucher können sich ab sofort an mehr als 100 Bahnhöfen in ganz Deutschland kostenlos in ein neues WLAN-Netz der Deutschen Bahn einwählen. Auf der am Mittwoch vorgestellten Liste für „WIFI@DB“ stehen die Hauptbahnhöfe vieler großer Städte von Rostock bis Passau, aber auch...