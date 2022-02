Ein falscher Polizist hat in Schwedt, Eberswalde, Bernau und Frankfurt (Oder) sein Unwesen getrieben und wird jetzt via Phantombild gesucht. Er habe zwischen dem 22. und 24. September 2021 gezielt ältere Leute angesprochen, teilt die Polizei mit. Demnach habe er bei den Senioren behauptetet, dass jemand in ihre Wohnung eingebrochen sei und bot als angeblicher Polizist Hilfe an. Anschließend verschaffte er sich vor seinen Opfern den Zutritt zu den Wohnungen, sorgte für Unordnung und täuschte so einen Einbruch vor. Danach ließ er sich die Verstecke von Wertgegenständen zeigen, um sie teilweise auch mitzunehmen.