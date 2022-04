Palmen für die Spargelstadt: In Beelitz (Potsdam-Mittelmark) laufen gerade die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung der Landesgartenschau am Donnerstag (14. April). Mit welchem Laga-Konzept will die 13.000-Einwohner-Kommune ihre Gäste überzeugen? © Foto: Mathias Hausding