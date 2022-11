Erneut haben Klimaschutz-Demonstranten in Berlin Straßen blockiert. Am Mittwochmorgen waren die Kreuzung von Gneisenaustraße und Mehringdamm in Kreuzberg und die Landsberger Allee zwischen Rhinstraße und Arendsweg betroffen, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu längeren Staus. Die Protestgruppe „Letzte Generation“ veröffentlichte im Internet Videos, die zeigten, wie Polizisten Blockierer abführten oder von der Straße trugen.

Stau Autobahn A100 Radfahrerin in Berlin nach Unfall gestorben – Polizei fasst Verdächtigen nach Messerattacke Berlin Gegen 9.00 Uhr löste ein Demonstrant einen Feuer-Fehlalarm in der FDP-Zentrale in Berlin-Mitte aus. Ein Video zeigte, wie ein junger Mann die Scheibe vor dem Brandmelder einschlägt. Der Mann wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen des Fehlalarms rückte die Feuerwehr aus. Die „Letzte Generation“ fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel.