Im Prozess um die Tötung von vier Bewohnern eines Potsdamer Heims für Menschen mit Behinderung hat die Heimleiterin am zweiten Verhandlungstag über die Bedingungen in der Einrichtung gesprochen.

„In der Pflege gibt es keine Schonplätze“, sagte die 50-Jährige am Donnerstag im Landgericht Potsdam. Wenn eine Pflegekraft ausfalle und kein Ersatz gefunden werde, müssten die Schichten ohne diese Kraft laufen. In Ausnahmesituationen komme es auch vor, dass Kräfte Doppelschichten machten. Die Corona-Pandemie sei für alle Mitarbeitenden eine „angespannte Situation“.

Die 52 Jahre alte ehemalige Pflegekraft des Heims, die vor der 1. Strafkammer wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt ist, beschrieb die Heimleiterin als gute Mitarbeiterin. „Sie war umsichtig, liebevoll, mütterlich. Die Pflege lag ihr.“

Laut Anklage soll die 52-Jährige am Abend des 28. Aprils in dem Wohnheim vier wehrlose Bewohner im Alter zwischen 31 und 56 Jahren mit einem Messer in ihren Zimmern angegriffen und tödlich verletzt haben . Eine 43 Jahre alte Bewohnerin überlebte schwer verletzt nach einer Notoperation.