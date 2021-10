Ein grausamer Zufallsfund sorgte 2005 nicht nur im kleinen Ort Brieskow-Finkenheerd für Entsetzen. In unserer neuen Crime-Folge von Dit is Brandenburg sprechen wir über den Fall der neun, in Blumenerde eingebuddelten Babyleichen sowie die Prozesse, nach denen ihre Mutter Sabine H. verurteilt wurde.