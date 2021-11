Anlässlich des Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember sendet der MOZ-Podcast „Dit is Brandenburg“ im Rahmen einer Sonderwoche täglich eine Folge, die freiwilliges Engagement im Bundesland vorstellt. Wie zum Beispiel der Einsatz verschiedener Akteure in Märkisch-Oderland gegen das Bienensterben. © Foto: Märkisches Medienhaus