„Wo lebt sich’s besser als im Schoße der Familie?“ Das fragte der Autor Jean-Francois Marmontel schon im 18. Jahrhundert. Beantworten können wir diese Frage nicht zur Zufriedenheit aller. Aber wir wollen zumindest ein paar Anhaltspunkte geben, wie das Zusammenleben in Familie harmonisch werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Familie aus Mutter, Vater, Kind besteht oder nicht. Auf MOZ.de berichten wir für alle Menschen, die sich als Familie fühlen.

Vom Streit um Kinder-Betreuung in Eberswalde, über den Kosten für Musikunterricht in Fürstenwalde bis hin zum Familienfest Waldorado in Waldsieversdorf beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten des Familienlebens in Brandenburg.