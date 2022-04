Die Aussage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dass möglicherweise zum Ende der Woche kein Öl aus Russland zu PCK in Schwedt fließen könnte, sorgte in der Region für große Verunsicherung. Das wurde auch am Dienstagabend beim Bürgerdialog der Landesregierung in Angermünde d...