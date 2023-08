Sie kennen sich seit acht Jahren, waren Teil eines größeren Freundeskreises. 2020 feierte man gemeinsam in großer Runde Silvester, am Neujahrsabend traf man sich gleich nochmal. Diesmal nur zu fünft zum lustigen Beisammensein bei ein paar Bieren in der Wohnung eines Pärchens in Fürstenwalde.

Di...