Nach hitziger Diskussion hat der Brandenburger Landtag den Weg für Änderungen der Landesverfassung mit großer Mehrheit geebnet.

Größter Streitpunkt in der Debatte am Mittwoch war aber die Absicht, die Besetzung desneu zu regeln. Denn künftig soll das Vorschlagsrecht für die Besetzung desnicht mehr an die Stärke der Fraktionen gebunden sein. Dadurch war ein Vize-Posten an den AfD -Abgeordneten Andreas Galau gefallen, an dessen Amtsführung es aus den anderen Fraktionen massive Kritik gibt.