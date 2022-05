Paul K. (l.) und Daniel G. (r.) am Dienstag (17. Mai) in Saal 007 am Landgericht Frankfurt (Oder) auf dem Weg zur Anklagebank. Die vom US-amerikanischen FBI als Täterfalle entwickelte App Anom spielt in dem Drogen-Prozess eine widersprüchliche Rolle. © Foto: Mathias Hausding