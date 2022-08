Nach demals Vorsitzende der ARD am Donnerstag wackelt nun auch der Intendantinnen-Stuhl von. Am Freitag meldete sich zuerst die Oppositionspolitiker im brandenburgischen Landtag mit Rücktrittsforderungen zu Wort. Der medienpolitische Sprecher der Linken , warnte vor einen Rücktritt auf Raten und forderte Konsequenzen auch für den Chefposten des Senders.

Der erste Rücktritt sei unvermeidlich gewesen, doch er reiche nicht. Dieselben Gründe, die Schlesinger als ARD-Vorsitzende untragbar machten, sprechen auch gegen ihren Verbleib im Intendantenamt. Das schlechte Krisenmanagement koste den Sender jeden Tag weitere Glaubwürdigkeit, so Domres.

Auchforderte für die AfD -Fraktion am Freitag den Rücktritt Schlesingers. Er verwies darauf, dass der Hauptausschuss des Landtages ihr vor zwei Wochen einenzu den zahlreichen Vorwürfen gestellt hatte. Die Frist für die Antworten verstrich am Donnerstagabend, ohne dass sie in Potsdam eingetroffen wären. Hohloch sprach von einer „riesigen Respektlosigkeit“ gegenüber demund forderte eine erneutedes zuständigen Hauptausschusses und einer Vorladung Schlesingers.