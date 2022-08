RBB-Intendantin Patricia Schlesinger zieht erste Konsequenzen aus den umstrittenen Beraterverträgen des Senders und den Geschäftsessen, die sie in ihrer Wohnung veranstaltete. Sie wird nach Informationen von MOZ.de ihren Vorsitz in der Sendergemeinschaft der ARD Ende des Jahres auslaufen lassen.

RBB Vorwürfe Korruption Vage Antworten von RBB-Intendantin Schlesinger auf Fragen der Staatskanzlei Brandenburg Potsdam Mit Schlesinger war Anfang des Jahres erstmals eine Vertreterin des RBB an die Spitze der Sender gewählt worden. Normalerweise wird das Amt um ein weiteres Jahr verlängert, worauf Schlesinger nun verzichtet. Außerdem will sie keine politischen Termine mehr für die ARD wahrnehmen.

Seit Anfang Julie erschüttern Medienberichte den Sender, nach denen Schlesingers Gatte hochdotierte Beraterverträge bei der Messe Berlin erhalten hatte. Der Aufsichtsratschef der Gesellschaft, Wolf-Dieter Wolf, ist gleichzeitig Verwaltungsratschef des RBB. Geschäftspartner von ihm sollen Beraterverträge für den Bau eine neuen Digitalen Medienhauses des Senders erhalten haben.

Geschäftsessen im Hause Schlesinger werfen Fragen auf

Umstritten ist auch, dass Schlesinger neunmal, wie sie in einem Schreiben an die Brandenburger Staatskanzlei mitteilte, bisher nicht genannte „Multiplikatoren“ samt Partnern zu Geschäftsessen in ihre Wohnung einlud und die Spesen beim Sender abrechnete. Der Hauptausschuss des Landtages hat zu den Vorwürfen einen umfangreichen Fragenkatalog an die Intendantin geschickt.

Während Wolf sein Amt als Verwaltungsrat des RBB ruhen lässt, hatte Schlesinger einen solchen Schritt bislang immer abgelehnt.