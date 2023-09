Am Rande der Hauptstadt hat es am Samstagnachmittag, dem 16. September, einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Bei einer Auseinandersetzung zweier größerer Personengruppen sollen auch Schüsse gefallen sein. Zwei Menschen mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert werden. Die Beamten rückten mit schwer bewaffneten Einheiten an.

Den Angaben der Polizei zufolge kam es gegen 17.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung im Auerbacher Ring. Aufgrund der ersten Meldungen gingen die Beamten von einer „Lebensbedrohlichen Einsatzlage“ aus.

Es sollen Schüsse gefallen sein

Bei der Auseinandersetzung, die sich dann offenbar auf dem Boulevard Kastanienallee im Freien fortsetzte, sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Männer mussten vor Ort durch Notärzte behandelt und in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Notärzte mussten zwei Menschen versorgen und in umliegende Krankenhäuser transportieren.

© Foto: John Boutin

Den ersten Meldungen zufolge sollen bei der Auseinandersetzung auch Schlagwaffen, wie zum Beispiel Baseball-Schläger , zum Einsatz gekommen sein. Auch Schüsse sollen von Zeugen wahrgenommen worden sein. „Wir prüfen derzeit, ob tatsächlich geschossen worden ist“, sagte ein Sprecher der Behörde auf Nachfrage dazu.

Ermittler sicher Spuren am Tatort in Hellersdorf

Am Tatort werden Zeugen vernommen. Ermittler des Landeskriminalamtes sind noch immer vor Ort im Einsatz, um Spuren am Tatort und auf dem Boulevard Kastanienallee zu sichern. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung ist noch nichts bekannt. Auch zu Festnahmen konnten bisher keine genauen Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.