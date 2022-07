Noch in diesem Jahr will Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) ein Gesetzespaket auf den Weg bringen, mit dem der Kampf gegen Kinderpornografie verstärkt werden kann. Gegenüber MOZ.de verwies er darauf, dass in den vergangenen zehn Jahren die Fälle sexueller Gewalt an Kindern um elf P...