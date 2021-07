In den vergangenen zehn Jahren gab es in Brandenburg neun Brände im Zusammenhang mit Windrädern. Vier davon in der Uckermark. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Christine Wernicke (BVB/Freie Wähler) hervor. Allerdings schränkt die Landesregierun...