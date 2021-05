Landesweit hätten sich den vergangenen sieben Tagen 98,3 Menschen pro 100 000 Einwohner infiziert, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit (Stand: 6. Mai 00 Uhr). Zuletzt lag der landesweite Wert am 8. April unter 100 (96,7) - aber nur für einen Tag, dann stieg er wieder. Am Mittwoch lag der Wert landesweit bei 101,5.

Die Zahl der gemeldeten neuen Infektionsfälle ist aber nach den Angaben weiter hoch mit 547. Am Mittwoch kamen innerhalb eines Tages 442 neue hinzu. Am Donnerstag wurden 706 neue Infektionen gemeldet. Insgesamt sind derzeit 6442 Menschen in Brandenburg infiziert oder erkrankt.

Öffnung von Restaurants

Einen Inzidenzwert über 100 haben die kreisfreien Städte Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus sowie die Landkreise Elbe-Elster, Havelland, Oderspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Spree-Neiße und Uckermark. Die niedrigsten Werte haben derzeit die Landkreise Ostprignitz-Ruppin (42,5) und Märkisch-Oderland (66,4).

Brandenburg plant ab Pfingsten bei stabilem Trend zurückgehender Infektionszahlen voraussichtlich die Öffnung von Gaststätten, Sport, Kultur und Tourismus im Freien. Das Kabinett will am Dienstag nächster Woche darüber beraten.