Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) forderte die brandenburgischen Sparkassen auf, von den geplanten Filialschließungen Abstand zu nehmen. In einem Brief an den Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Ludger Weskamp, und an die Verwaltungsräte der brandenburgischen Sparkassen, heiß...