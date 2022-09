Chaos gab es zu Wochenbeginn auf der Stadtautobahn A111 in Berlin, weil der Tegel Tunnel Ortskern wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Stadteinwärts bildete sich ein langer Stau. Autofahrer aus Richtung Oberhavel standen am Montag bis zu vier Stunden im Stau. Wie die Autobahn GmbH am Donnerstagabend mitteilte, verzögern sich die Bauarbeiten. Deshalb bleibt der Tunnel, als eigentlich geplant.

Nach den Staus zu Wochenbeginn hatte sich die Situation zur Wochenmitte etwas entspannt. Am Montag hatten Autofahrer aus Brandenburg in Richtung Berlin auf der Stadtautobahn A111 bereits ab der Auffahrt Stolpe bis zu vier Stunden im Stau gestanden. Auch auf den Umfahrungen, der B96 in Hermsdorf und über die Berliner Straße in Tegel kamen die Autos teilweise nur im Schritttempo voran.