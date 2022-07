Die Vorwürfe gegen die Intendantin Patricia Schlesinger des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) sorgen in der Belegschaft des Senders für Unruhe. Ein Brief des Redaktionsausschusses, der im Intranet des Senders publik gemacht wurde, geht mit der Hausspitze hart ins Gericht. Das Gremium der programmgestaltenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordert von Schlesinger eindringliche Klarstellungen, was an den jüngsten Medienberichten Fake-News sind, wie sie selbst behauptet hatte, und forderte Transparenz im eigenen Haus ein.