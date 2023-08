Nicht nur Vodafone hat am 18. August mit Störungen in weiten Teilen von Berlin und Brandenburg zu kämpfen. Auch bei der Telekom treffen immer mehr Störungsmeldungen bei Festnetz und Internet aus Berlin und grenznahen Orten in Brandenburg ein.

Gegen 18.35 Uhr soll die Störung behoben sein, teilt die Telekom nach Angaben der Pressesprecherin von Hennigsdorf mit. Die Sprecherin berichtet von einem flächendeckenden Ausfall rundum Berlin, davon sei auch Hennigsdorf selbst betroffen.

Eine Karte mit derzeitigen Ausfällen und gemeldeten Problemen bei Festnetz und Internet der Telekom.

© Foto: Christina Sleziona (Screenshot netzwelt.de)

Eine Karte der gemeldeten Störungen von netzwelt.de zeigt, dass nicht nur Berlin, sondern auch so gut wie der gesamte Speckgürtel betroffen ist. Auch Telekom-Kunden im Norden Brandenburgs melden derzeit Störungen.