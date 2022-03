Am Montag (21. März) hat es um 6 Uhr in der Nähe von Bahnanlagen in Berlin-Wuhlheide gebrannt. Auf zahlreichen Strecken war und ist deshalb der Verkehr eingeschränkt. Ein Bekennerschreiben, das an die MOZ geschickt wurde, deutet auf Sabotage im Vorfeld der Eröffnung der Gigafactory von Tesla am ...