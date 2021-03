Autofahrer mit einem ausländischen EU-Kennzeichen genießen im Landkreis Spree-Neiße einen besonderen Bonus. Werden sie nämlich geblitzt, kommen sie in der Regel ohne Strafe davon. So war es in den vergangenen Jahren. Und so ist es bis heute.

Dabei ist es im Straßenverkehrsgesetz eigentlich klar ...