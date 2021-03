Großprojekt: Die Autobahn A 114 führt in beiden Fahrtrichtungen jeweils einspurig an der Baustelle nahe Blankenburg vorbei. Seit Anfang 2021 wird die Autobahn bis zum Kreuz Pankow auf acht Kilometern Länge grundlegend saniert. Die Bauarbeiten in dem Abschnitt ziehen sich bis ins Jahr 2022. © Foto: Soeren Stache/dpa