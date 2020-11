Unter den Schäfern in Deutschland ist heftiger Streit über den Umgang mit dem Wolf entbrannt. Im Fokus steht dabei Knut Kucznik, Vorsitzender des Schafzuchtverbands Berlin-Brandenburg. Der Mann aus Altlandsberg in Märkisch-Oderland ist manchen in der Agrar-Branche schon seit langem zu wolfsfreund...