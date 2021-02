Geschichtsstreit Brandenburgs Linke wollen wegen der Rolle in der Nazi-Zeit eine Entschädigung für die Hohenzollern verhindern Potsdam Nun ist es auch der MOZ-Redaktion passiert. Nach einem Bericht, den wir am 20. Januar unter der Überschrift „Brandenburgs Linke wollen wegen der Rolle in der Nazi-Zeit eine Entschädigung für die Hohenzollern verhindern“ an dieser Stelle veröffentlichten und in dem es um eine Sitzung des Kulturausschusses des Brandenburger Landtags sowie eine Veranstaltung der Linken zu den heutigen Vermögensansprüchen des einstigen preußischen Herrscherhauses Hohenzollern ging, flatterte uns ein Brief des Anwalts des Urenkels des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., Georg Friedrich Prinz von Preußen, ins Haus. Weil darin einzelne Stellen unseres Berichts als Falschinformationen deklariert wurden, ist hier eine Klarstellung nötig.

Seit fünf Jahren streitet das Land Brandenburg vor Gericht

Die Sachlage ist wirklich kompliziert. Denn in einem Gerichtsstreit, den die Hohenzollern seit mehr als fünf Jahren mit dem Land Brandenburg führen, um Entschädigungsforderungen durchzusetzen, wurden allein vier Gutachten von Historikern angefertigt. Und über die vertraulichen Gespräche, die der Bund, die Länder Berlin und Brandenburg sowie drei Stiftungen ebenfalls seit Jahren mit Georg Friedrich Prinz von Preußen und seinen Vertretern führen, drangen bisher nur bruchstückhafte Informationen nach außen.

Nachdem die Hohenzollern „ein Angebot ablehnten, über dessen Umfang Summen von 1,2 Millionen Euro aufwärts kolportiert werden“, lautete eine Formulierung aus unserem Bericht vom 20. Januar, die der Hohenzollern-Anwalt als falsch anmahnt. Zu Recht, wie man hier feststellen muss, denn die 1,2 Millionen waren in etwa jene Summe, um die es in dem Antrag auf Ausgleichszahlungen für Enteignungen ging, den die Hohenzollern an das Land Brandenburg gestellt hatten. Sie bezogen sich auf das „Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz“, das der Bundestag im Jahr 1994 beschlossen hatte, um Opfern ungerechter Enteignungen während der sowjetischen Besatzungszeit von 1945 bis 1949 einen Ausgleich zu leisten.

Ein Gesetz und die Folgen

Dieses Gesetz enthält jedoch die Einschränkung, dass keine Ausgleichsleistungen gewährt werden, „wenn der Berechtigte oder sein Rechtsvorgänger … dem nationalsozialistischen oder dem kommunistischen System in der Sowjetischen Besatzungszone oder in der DDR erheblichen Vorschub geleistet hat“.

Auf genau diesen Punkt bezog sich das Brandenburger Landesamt für offene Vermögensfragen, als es den Antrag der Hohenzollern im Jahr 2014 ablehnte. „Im Falle der Hohenzollern scheint mir diese Einschätzung eindeutig, denn dass der damalige Kronprinz Wilhelm von Preußen die Machtergreifung der Nazis im Jahr 1933 befördert hat, ist meines Erachtens inhaltlich gut belegt“, sagt Christian Görke. Der Politiker der Linken war 2014 Brandenburger Finanzminister, als der ablehnende Bescheid erging, und damit für das Thema verantwortlich. Sein Haus hatte ebenfalls zwei historische Gutachten in Auftrag gegeben.

Verhandlungen um eine außergerichtliche Einigung

In den Verhandlungen um eine außergerichtliche Einigung, zu denen übrigens auch das Potsdamer Verwaltungsgericht geraten hatte, bei dem die Hohenzollern Klage einreichten, geht es dagegen nicht um die Zahlung von Geld. Das geht aus dem Entwurf einer Einigung hervor, der unserer Zeitung jetzt vorliegt. Stattdessen wurden in den vertraulichen Gesprächen gleich mehrere Komplexe zusammengefasst.

Denn schon vor 100 Jahren – als Kaiser Wilhelm II. am Ende des Ersten Weltkriegs abdankte und das Eigentum von Fürstenhäusern in ganz Deutschland zunächst beschlagnahmt worden war – blieben zahlreiche vermögensrechtliche Fragen zwischen dem Staat Preußen und dem vormals regierenden preußischen Königshaus offen.

Es geht auch um das Inventar von einigen Schlössern

Ungeklärt ist etwa die Frage, ob das Inventar mehrerer Schlösser sowie Bilder, Porzellan oder auch Briefe und andere Dokumente dem Staat oder den Hohenzollern gehören. Infolge des Streits mit Brandenburg hatten die Hohenzollern auch gleich noch den Leihvertrag über all jene Leihgaben gekündigt, die unzweifelhaft zu ihrem Privatbesitz gehören, bisher aber öffentlich gezeigt werden.

Insgesamt wollte man sich außergerichtlich über den Status von mehr als 2000 Einzelgegenständen einigen, die in den zahlreichen Anlagen des Vertragsentwurfs genau beschrieben werden. Als Gründe dafür, weshalb man nach solch einer Einigung strebe, nannte der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Christoph Martin Vogtherr, bei einer Anhörung im Bundestag vor einem Jahr die Sicherung dieser Kunstwerke und Dokumente für die Öffentlichkeit und für die Wissenschaft sowie „die Freiheit der historischen Interpretation dieser Zeugnisse im Interesse einer offenen Gesellschaft“.

Hohenzollern gehen juristisch gegen Wissenschaftler und Journalisten vor

„Hinzu kam, dass die Hohenzollern juristisch gegen mehr als 100 Wissenschaftler und Journalisten vorgingen, die sich kritisch mit der Geschichte ihres Hauses auseinandersetzten oder Details aus den Verhandlungen veröffentlichten.“ So lautet eine zweite Stelle in unserem Bericht vom 20. Januar, die die Anwaltskanzlei der Hohenzollern beanstandete. Sie erklärte, dass „insgesamt lediglich gegen neun Journalisten vorgegangen worden ist – und in der Summe gegen fünf Historiker“. In keinem einzigen Fall, so die Anwälte weiter, sei es um die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Hauses Hohenzollern gegangen, sondern um erwiesene Falschinformationen über ihre Mandanten.

Dazu ist zu bemerken, dass die Organisation „Frag den Staat“, die sich für Transparenz in der Öffentlichkeit einsetzt, bereits im Sommer 2020 von knapp 50 Fällen von Abmahnungen und einstweiligen Verfügungen sprach. In einem Beitrag, den die Zeitung „Die Welt“ nach einem Gespräch mit Georg Friedrich Prinz von Preußen im Februar 2020 veröffentlicht hat, heißt es: „Allein

120 Fälle gibt der Prinz selbst zu.“ Bei den meisten Abmahnungen dürfte es freilich am Ende nicht zu Gerichtsverhandlungen gekommen sein.

Rechtsprofessorin bezeichnet Vorwürfe als absurd

Der Historiker Winfried Süß vom Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Forschung, gegen den die Hohenzollern auch juristisch vorgingen, sagte schon in der Veranstaltung des Kulturausschusses im Landtag, dass er sich aufgrund dieses Vorgehens „nicht mehr genug frei fühle“, seine Meinung zu den Hohenzollern zu äußern.

In einer Veranstaltung der Grünen im Bundestag, die am Mittwoch dieser Woche stattfand, erklärte die Professorin für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Uni Düsseldorf, Sophie Schönberger, dass es sich um ein juristisches Vorgehen handele, „das ich in dieser Form noch nie erlebt habe“. Die juristischen Vorwürfe seien zum Teil absurd, kosteten aber viel Zeit und auch Geld, wenn man sich dagegen zur Wehr setze. Natürlich hätten die Hohenzollern das Recht, sich gegen Falschdarstellungen zu wehren.

Ministerin will, dass juristische Schritte zurückgezogen werden

Meinung Der Schatten der Hohenzollern - ein Kommentar zu aktuellen Geschichts-Debatten Potsdam Die Brandenburger Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) hatte schon bei der Veranstaltung des Landtags gesagt, dass die seit Längerem unterbrochenen außergerichtlichen Verhandlungen mit den Hohenzollern überhaupt erst dann fortgesetzt werden könnten, wenn alle juristischen Schritte gegen Wissenschaftler zurückgezogen wären.

In unserem Bericht vom 20. Januar hieß es weiterhin, dass sich mehrere Teilnehmer der Diskussion der Linken und des Landtagsausschusses „besorgt zeigten, dass die Nachfahren der Hohenzollern auch ein Mitspracherecht bei der Gestaltung künftiger Ausstellungen über die Geschichte ihres Hauses gefordert haben“. Tatsächlich hatte der Leiter der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Christoph Martin Vogtherr, im Landtagsausschuss angeführt, dass das Haus Hohenzollern im Rahmen der Ausstellung „Frauensache“, die im Jahr 2015 in Berlin stattfand, wegen der Interpretation eines Fotos von Cecilie von Preußen (der Frau von Kronprinz Wilhelm) interveniert habe.

Verzicht auf Mitspracherecht

Der Anwalt des Hauses Hohenzollern stellte zu unserer Formulierung fest, „dass unser Mandant kein Mitspracherecht bei der Gestaltung künftiger Ausstellungen und schon gar nicht über die Geschichte seines Hauses fordert.“ Dies sei mehrfach öffentlich erklärt worden.

In dem Entwurf für die außergerichtliche Einigung, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es zu diesem Thema allerdings wörtlich: „Bei den Einrichtungen der öffentlichen Hand, die … Dauerleihgaben des Hauses Hohenzollern erhalten, wird eine angemessene institutionalisierte Mitwirkung des Hauses Hohenzollern sichergestellt.

Insoweit ist die öffentliche Hand mindestens und insbesondere verpflichtet, zum einen das Haus Hohenzollern umfassend laufend unaufgefordert und auf Anforderung jederzeit so rechtzeitig vorab über alle beabsichtigten eigenen und etwa mit Dritten vereinbarten Ausstellungs-, Publikations- und sonstigen Aktivitäten und Maßnahmen bezüglich der Dauerleihgaben zu unterrichten, dass dem Haus Hohenzollern eine Mitsprache und Einbringung eigener Vorstellungen ermöglicht wird. … Verstöße gegen die vorbezeichneten Pflichten der öffentlichen Hand begründen selbstständige Unterlassungsansprüche des Hauses Hohenzollern.“

Vertrag wurde nie unterzeichnet

Der Vollständigkeit halber ist festzustellen, dass der Vertrag in dieser Form nie unterzeichnet wurde. Denn die Gespräche zwischen dem Bund, Brandenburg, Berlin, drei Stiftungen und den Hohenzollern sind seit nunmehr einem Jahr unterbrochen. Linke und Grüne fordern inzwischen, dass sie überhaupt nicht mehr aufgenommen werden sollten.