Die Schäden, die Sturmtief Ylenia in Brandenburg und Berlin hinterlassen hat, sind noch nicht vollständig beseitigt oder gar repariert, da nähert sich schon das nächste Unwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilt, werden bereits am am Freitagnachmittag erste Ausläufer von Sturmtief Zeynep in Brandenburg erwartet.