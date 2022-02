Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen ab Mittwoch (16. Februar) mit stürmischem Wetter rechnen. „Es wird sehr wechselhaft und stürmisch“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Mittwochvormittag wurde über die Warn-App NINA eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Sie gilt von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr.

Am Mittwoch treten einzelne Windböen bis 60 Stundenkilometer auf. Teilweise gibt es auch Sturmböen mit bis zu 70 Stundenkilometern. In der Nacht zum Donnerstag nimmt der Wind zu. Es gibt Sturmböen oder schwere Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer, kurzzeitig auch einzelne orkanartige Böen mit 110 Stundenkilometern. Es kommt zu einzelnen, teils schweren Gewittern mit Graupel und einzelnen Orkanböen bis 120 Stundenkilometern.

Der Mittwochvormittag wird stark bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag soll es laut DWD einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und zwölf Grad. In der Nacht zum Donnerstag verdichten sich die Wolken. Im Verlauf der Nacht soll es kräftig, teils schauerartig regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen zehn und sieben Grad.

In der NINA-Unwetterwarnung wird den Menschen in Berlin und Brandenburg empfohlen, möglichst nicht ins Freie zu gehen. Es können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben, Gegenstände im Freien gesichert werden. „Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen“, heißt es weiter in der Warnung.

Die Feuerwehr empfiehl, bei einem heftigen Sturm grundsätzlich vorsichtig zu sein. „Am sichersten ist man in den eigenen vier Wänden. Man sollte prüfen: Muss ich das Haus verlassen?“, sagte ein Sprecher. Wer unbedingt raus müsse, sollte Parks und Wälder meiden, um nicht durch herabfallende Äste in Gefahr zu geraten. Auch in der Stadt sollten die Menschen aufmerksam sein und den Blick nach oben richten, um mögliche Gefahren zu erkennen.

Zwei Stürme nacheinander - Ylenia und Zeynep

„Ab der Nacht zum Donnerstag wird es richtig brenzlig“, teilt WetterOnline.de mit. „Vor allem die Nordhälfte Deutschlands ist betroffen.“ Dem Sturm in der Nacht zu Donnerstag mit dem Namen Ylenia wird Sturm Zeynep folgen, für den regionale Vorhersagen noch nicht möglich sind, so wetteronline.de.

„Ylenia ist bereits am heutigen Mittwoch deutlich zu spüren. Der Wind frischt im Tagesverlauf schon auf. So richtig brisant wird es dann in der Nacht zum Donnerstag“, erläutert Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline. „Mit Durchzug einer Kaltfront kann besonders in der Nordhälfte des Landes in Schauern und Gewittern der Wind aus der Höhe bis zum Erdboden durchgedrückt werden. Das könnte Orkanböen von Tempo 120 zur Folge haben. Sonst stürmt es verbreitet mit Böen von 70 bis 100 Kilometer und auf den Bergen drohen Orkanböen zwischen 120 und 150 Kilometer pro Stunde.“ Lokal und eng begrenzt könnte es sogar zu Tornados kommen, so Goldhausen. Nach einer Verschnaufpause werde dann am Freitag Orkan Zeynep übers Land ziehen.

Erst vor wenigen Wochen hatte ein Unwetter über Berlin und Brandenburg für unzählige Einsätze der Feuerwehren gesorgt.

Deutsche Bahn informiert über Fahrplanänderungen

Aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes informiert die Deutsche Bahn , dass es in den Morgenstunden des 17. Februars zu Fahrplanänderungen kommen wird. Betroffen sind zunächst folgende Linien:

RE6 zwischen Wittenberge und Neuruppin

RB23 zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Michendorf

RB66 zwischen Angermünde und Szczecin.

Auf diesen Linien werden die Züge erst ab 6.30 Uhr verkehren. Des Weiteren fahren die Züge mit verminderter Geschwindigkeit. Verspätungen müssen somit einkalkuliert werden. Sollte es zu weiteren Zugausfällen oder Verspätungen kommen, wird die Deutsche Bahn darüber auf ihrer Webseite informieren.

Unwetter-Warnung: Zoo und Tierpark Berlin bleiben geschlossen

Erste öffentliche Einrichtungen bleiben am Donnerstag vorsorglich geschlossen: Wegen der Sturmgefahr kündigte der Zoo Berlin an, Zoo und Tierpark am Donnerstag nicht für den Besucherverkehr zu öffnen.

„Wir hoffen sehr, dass wir von größeren Schäden verschont bleiben“, teilte Direktor Andreas Knierim am Dienstag mit. Sollten größere Sturmschäden ausbleiben, wolle man den Betrieb am Freitag regulär wieder aufnehmen. Das Aquarium soll am Donnerstag wie gewohnt öffnen.

Auch Stadtverwaltung Neuruppin warnt vor Sturm

Neuruppins Stadtverwaltung bittet die Einwohner und Gäste der Stadt, vor allem die Wallanlagen und den Stadtpark während des Sturms möglichst nicht zu betreten. Generell solle der Aufenthalt und das Parken unter Bäumen vermieden werden, so Rathaussprecherin Michaela Ott.