Der Tag der Deutschen Einheit ist für viele Menschen auch ein Anlass, sich an die Zeit der Teilung zu erinnern. Ein guter Ort dafür ist der Tränenpalast. Die Gedenkstätte in der ehemaligen Ausreisehalle am einstigen Grenzübergang Berlin-Friedrichstraße lädt am 3. Oktober von 10 bis 18 Uhr zum Museumsfest.

Das ist besonders auch für Familien geeignet. Bei freiem Eintritt gibt es unter anderem spielerische Rundgänge für Kinder und eine Kreativstation. Zeitzeugenerzählungen wurden zu szenischem Theater verarbeitet, dessen Aufführungen fast stündlich beginnen. Dazu gibt es 15-minütige Express-Führungen durch den historischen Ort, der auch an anderen Tagen einen Besuch wert ist und nur montags Ruhetag hat.

Alle Infos unter www.hdg.de/traenenpalast

Der Tränenpalast am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße lädt am 3. Oktober 2023 zum Museumsfest ein. Aber auch an anderen Tagen am historischen Ort eine Dauerausstellung zur deutsch-deutschen Teilung zu sehen.

© Foto: Florian Schuh

DJs auf dem Ex-Flughafen Tegel

Eng mit der Geschichte des Kalten Krieges ist auch der Flughafen Tegel verbunden, dessen vor drei Jahren stillgelegtes Gelände gerade für die Öffentlichkeit entwickelt wird. Das Kollektiv Turbulence lädt am Sonnabend, 30. September 2023, zur ersten öffentlichen Veranstaltung auf der sogenannten Modellfläche TXL ein. Von 14 bis 22 Uhr gibt es in der und rund um die ehemalige Catering-Küche des Flughafens für Besucher Performances, Musik und Kunst sowie die Möglichkeit, eine Teilfläche des ehemaligen Flughafens zu bestaunen.

Als Vorgeschmack auf weitere Veranstaltungen wurden unter anderem Bands und DJs wie Zebra Katz b2b S. Ruston, Saraab, Mareena, Philip Timm und Lisbird geladen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Die ehemalige Flughafen-Catering-Küche befindet sich auf einem Areal westlich vom ehemaligen Abfertigungsgebäude und ist mit der Buslinie 109, Haltestelle „Urban Tech Republic“, zu erreichen. Programmdetails und Informationen zur Barrierefreiheit finden sich auf www.turbulence.berlin

Kostenlose Open-Air-Ausstellung in Tempelhof

Apropos Flughafen: Anders als in Tegel ist die Open-Air-Ausstellung „Blockierte Sieger – geteiltes Berlin: 75 Jahre Luftbrücke“ vor der Abflughalle des Flughafens Tempelhof jederzeit zugänglich. Die kostenlose Schau widmet sich der Berlin-Blockade vor 75 Jahren. Auf Schautafeln und Open-Air gehen das Militärhistorische Museum der Bundeswehr Flugplatz Berlin-Gatow, das Alliierten Museum Berlin und das Museum Berlin-Karlshorst den Fragen nach, wie es 1948 überhaupt zur Blockade kommen konnte.

Welche Politik die Westalliierten und die Sowjetunion als Sieger- und Besatzungsmächte in den ersten Nachkriegsjahren gegenüber Deutschland und Berlin verfolgten und was die Luftbrücke mit der Teilung der Stadt zu tun hatte. Auch wie die Berliner diese Zeit erlebten, wird beleuchtet, sowie die Rolle, die die Luftbrücke in der Erinnerungskultur der Stadt spielt.

Kinder- und Jugendfestival Marzahn-Hellersdorf

Über das verlängerte Wochenende vor dem Feiertag, von Samstag, 30. September, bis Montag, 2. Oktober, findet auf dem Alice-Salomon-Platz das Kinder- und Jugendfestival Marzahn-Hellersdorf statt, das sich bereits zur Tradition im Herbst entwickelt hat. Viele Einrichtungen aus dem Bezirk wählen dazu ihre besten Künstler und Tänzer aus, die ihre Darbietungen vor dem Publikum und einer Jury zeigen. Das Bühnenprogramm beginnt an allen drei Tagen um 12 Uhr und endet um 18 Uhr.

Start ist am Sonnabend, 30. September 2023, um 14 Uhr, mit jungen Judoka auf der Bühne und Showdancern in den Altersgruppen von 5 bis 18 Jahren. Am Sonntag sind die Chorsänger dran, ab 14 Uhr präsentieren sich die HipHopper im Wettbewerb. Es wird zudem ein kostenfreier Workshop angeboten, die Bühne steht auch für Freestyle und Battles zur Verfügung. Am Montag, 2. Oktober, lädt ein Familienprogramm zum Quiz, begleitet von Shows wie zum Beispiel vietnamesischen Volkstänzen. Ab 14 Uhr lädt ein Zumba-Tanzworkshop zum Mitmachen ein.

Weitere Infos unter www.kinder-und-jugend-festival

Gauklerfest auf der Zitadelle Spandau

Vom 30. September bis einschließlich 3. Oktober findet auf der Zitadelle Spandau auch wieder ein großes Gauklerfest statt. Die Besucher erwartet täglich von 10 bis 19 Uhr laut Veranstalter ein buntes Markttreiben auf der Festungsanlage Am Juliusturm 87. Handwerker und Händler entführen in die Zeit des Mittelalters und bieten ihre Waren feil. Dazu gibt es historische Klänge von den Spielleuten, tollkühne Kunststücke und erheiternde Gaukelei.

Schenken und Tavernen sorgen sich um das leibliche Wohl. Das Jungvolk kann sich auf dem handbetriebenen Karussell und Riesenrad vergnügen oder sich selbst in der Gauklerschule probieren. Darüber hinaus sind die Museen und Ausstellungen der Zitadelle Spandau (ausgenommen der Fledermauskeller) zu den regulären Öffnungszeiten ohne zusätzlichen Obolus zu besichtigen.

Kinder bis 5 Jahre und Ritter in Vollrüstung haben freien Eintritt, ansonsten zahlen Minderjährige je nach Alter 7 bis 9 Euro und Erwachse an der Tageskasse 14 Euro.

Weitere Infos unter www.carnica-spectaculi.de

Menschen probieren vor der Landesvertretung von Niedersachsen in Berlin kulinarische Köstlichkeiten und genießen den Tag der Offenen Tür in den Ministergärten.

© Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Tag der Offenen Tür in den Ministergärten

Ohne Eintritt laden zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag, 3. Oktober, auch die Ministergärten zum Tag der Offenen Tür. Die Landesvertretungen Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein bieten von 11 bis 18 Uhr neben einem Blick hinter die Kulissen des politischen Alltags in Berlin auch ein buntes Programm für Jung und Alt. Neben Musik und ländertypischen Spezialitäten gibt es in den Landesvertretungen sowie draußen auf den Wiesen auch mehrere Mitmachangebote für Familien.

Gesine Swan spricht beim Festgottesdienst im Dom

Politisch wird es auch beim Festgottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit im Berliner Dom. Die Kanzelrede hält um 10 Uhr in diesem Jahr Gesine Schwan. Mit ihrem Vortrag unter der Überschrift „Hoffnung durch Politik“ will die deutsche Politikwissenschaftlerin und ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatin in Zeiten von Machtgier, Korruption und Krieg darstellen, wie Politik dazu dient, mit den Menschen über ihre gemeinsamen, aber umstrittenen Angelegenheiten zu entscheiden, und wie das wieder Hoffnung machen und Vertrauen stiften könne.

Dazu gibt es Musik vom Ensemble der Kammersymphonie Berlin, der Sing-Akademie zu Berlin und dem Staats- und Domchor Berlin.

Oktoberfeste in Berlin

Wer lieber auf Schunkeln zu Schlagern steht, der ist vielleicht auf dem Oktoberfest besser aufgehoben. Berlin hat nach Bayern die höchste Dichte an Veranstaltungen, die die süddeutsche Lebensart, inklusive der kulinarischen Spezialitäten feiern. Besonders beliebt sind unter anderem die Spreewiesn am Postbahnhof, wo die Gäste noch bis Ende Oktober neben Löwenbräu in Maßkrügen, Obstler, halbe Hendl und Schweinshaxen eine original bayerische Band erwartet. Obwohl der Eintritt 13,50 Euro beträgt, ist eine Reservierung empfohlen.

Keinen Eintritt wird dagegen beim „Oktoberfest“ im Revier Südost in der ehemaligen Bärenquell-Brauerei in Köpenick verlangt. Neben Weißwurst, Brezen und Obazda werden in der angesagten Location am Wasser an der Schnellerstraße 137 auch japanische Spezialitäten, Pasta und Cookies angeboten. Das Bier kommt vom Fass, wird aber von verschiedenen Craft-Kleinbrauereien gebraut. Besonderes Highlight soll das „Voll-Bingo“ am 2. Oktober sein.

Gäste stoßen im Hofbräu Wirtshaus am Alexanderplatz mit Maßbier an. Oktoberfeste gibt es auch 2023 gleich mehrere in Berlin.

© Foto: Gregor Fischer/dpa

Eine gute Übersicht über die verschiedenen Oktoberfeste in Berlin bietet das Hauptstadtportal unter www.berlin.de

Sechstägiges Festival zum „Tag der Clubkultur“

Am Tag der Deutschen Einheit wird seit wenigen Jahren auch der „Tag der Clubkultur“ begangen. In diesem Jahr ist daraus nun gleich eine Festivalwoche vom 3. bis 8. Oktober 2023 geworden. Binnen 168 Stunden präsentieren sich rund 40 Clubs und Initiativen, die zuvor von einer Jury ausgewählt wurden, einem breiteren Publikum als sonst.

Vom 3. bis 8. Oktober 2023 findet eine Festivalwoche rund um Berliner Clubkultur in ganz Berlin statt. Hier ein Blick in den Elektro-Klub „Beate Uwe“ in Friedrichshain im vergangenen Jahr.

© Foto: Steffi Rettinger